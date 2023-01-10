Мир 10 января 2023, 16:28 Русофобия довела Запад до катастрофы Al Mayadeen: Запад оказался на грани катастрофы из-за конфликта с Россией Unsplash

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Страны Запада подошли к краю катастрофы из-за противостояния с Россией по украинскому вопросу. Таким мнением в статье для Al Mayadeen поделился обозреватель Халид аль-Бухали.

«Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия», — написал он.

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По его мнению, основной проблемой стало почти полное истощение запасов вооружений. Также он упомянул развитие рецессии на Западе. Аль-Бухали заявил, что этот процесс привел к череде кризисов в экономической сфере на Западе.

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«По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против высоких цен и снижения покупательной способности», — отметил он.

Также автор статьи сказал, что ЕС и США утратили былое глобальное влияние. Из-за этого они не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы своих союзников.

Аль-Бухали отметил, что противостояние с Россией привело к внутренним конфликтам, казалось бы, сплоченного Запада. По его мнению, внутри РФ наблюдается противоположная ситуация. Он заявил, что российские власти сплотили народ, укрепили тылы и усилили позиции армии на новых территориях.