Мир 15 января 2023, 04:45 Русофобия в Польше приобрела гротескный характер — СМИ Myśl Polska: русофобия в Польше стала главным политическим инструментом Unsplash

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Русофобия в Польше стала основным политическим инструментом, причем не только для правящей элиты, но и для оппозиции. Об этом рассказал обозреватель издания Myśl Polska Витольд Модзелевский.

«Русофобия в Польше была частью „политического спорта“ — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса», — написал журналист.

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Это обусловлено тем, что «стратегический союзник» Польши по определению будет антироссийским, и единственный и самый верный способ угодить ему, по мнению польских политиков, — проявить русофобию. Слова политиков повторяют «влиятельные СМИ», благодаря этому создается иллюзия, что ненависть и презрение ко всему русскому свойственны всем полякам.

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«После февраля 2022 это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер», — подытожил Модзелевский.

Запад внушает мысль, что Украина якобы сражается за «свободный мир», но ее методы борьбы не имеют ничего общего со «свободным миром». За явлениями, происходящими сейчас на Украине, «отчетливо просматривается лик Степана Бандеры и его организации», заявил польский журналист Ян Энгельгард.