Русофобия становится политической идеологией ряда государств, сообщил на пресс-конференции директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде. Его процитировало РИА «Новости».

По словам дипломата, русофобия приняла масштаб, которого «не было никогда в истории». За рубежом живут около 30 миллионов россиян, и многим из них сегодня нужна помощь. Кроме того, в преддверии Дня Победы в странах мира участились случаи вандализма в местах воинской славы.

«Русофобия уже становится не просто типичным проявлением шовинизма, но своего рода идеологией, на которой строится политика целого ряда государств», — посетовал Нуризаде.

Он отдельно затронул тему политизации русского языка. Дипломат признался, что его поразили действия ЮНЕСКО, которая отложила рассмотрение вопроса об учреждении Всемирного дня русского языка. Нуризаде отметил, что крайне сложно объяснить такое решение со стороны «деидеологизированной организации».