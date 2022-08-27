Русофобия отправила цены на бензин в США и Европе в космос

Стратегические запасы нефти в США иссякают. Европа, полностью зависимая от сторонних поставщиков, страдает еще больше. Такова цена русофобии. Об этом порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».

Далее — прямая речь эксперта.

Помните, как совсем недавно Джо Байден боролся с быстро растущими ценами на нефть? Дедушка приказал распечатать стратегические запасы страны и «влить» эту нефть на мировой рынок. И ведь на самом деле — это помогло. Цены сначала стабилизировались, а затем немного поползли вверх. Народ даже немного выдохнул, глядя на новые ценники на АЗС.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Особенно если сделано было в истеричной манере, а последствия плохи просчитаны. И я сейчас даже не говорю, что продажа нефти из стратегических запасов США обернулась коррупционным скандалом, когда выяснилось, что фирма, аффилированная с сыном президента США Хантером Байденом, продала значительную часть нефти из этих запасов в… Китай. Это мелочи.

Дело в том, что стратегические запасы не зря называются стратегическими. Это обеспечение энергобезопасности страны, ее подушка безопасности. А сейчас оказалось, что эти запасы в США находятся на самом низком уровне с 1985 года. То есть продавать больше нечего. А ситуация на нефтяном рынке не улучшилась. Ее не спасет даже снятие санкций с Ирана. Да и страны ОПЕК+ уже готовы снова сократить производство нефти.

Мало не покажется

Так что получается, что период более-менее вменяемых цен на автомобильное топливо снова подходит к концу. Да и назвать эти цены вменяемыми — это уже какое-то издевательство. Но народ понемногу привык. Хоть ворчит, но платит. А совсем скоро цены снова займутся «альпинизмом» — неудержимо полезут вверх. И как их удержать в такой ситуации, когда стратегические запасы использовать нельзя, а российская нефть подпала под эмбарго? Конечно, эмбарго это на «полшишечки», так как европейские страны найдут способ его обходить, но цена нефти от этого ниже не станет.

Да и американцы подложили Европе еще одну жирную свинью. Евросоюз тоже распродал часть своих стратегических запасов, чтобы поддержать США. Но стало известно, что Министерство энергетики США разослало письмо всем крупным нефтеперерабатывающим заводам и потребовало от них… резко сократить экспорт топлива в Европу. Такой вот подарочек друзьям и союзникам.

В итоге Европа пострадает еще больше, чем США. У американцев хотя бы есть своя нефтедобыча, а Европа полностью зависит от сторонних поставщиков. Можно только представить, сколько будет стоит бензин в Европе через какое-то время.

Но что тут поделаешь? Это логичное следствие полностью зависимой от США европейской политики. Это — цена русофобии. Даже не вся, а только ее часть. А вот полную цену пока назвать не может никто. Но ясно одно: мало точно не покажется.