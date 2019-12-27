Руслан Бальбек прокомментировал реакцию США на запуск железной дороги в Крым

«Железнодорожное сообщение с одним из регионов России может вызывать лишь радость населения, в первую очередь крымчан. А заявления американского посольства, хотя вызывают сожаление, тем не менее никак не повлияют на график движения поездов из материковой России на полуостров», — заявил Бальбек.

Он обратил внимание, что США «сознательно отвергают все происходящее в Крыму за последние пять лет».

«Все улучшения, которые сделаны для жителей полуострова, американское посольство воспринимает как повод для протестов. Протесты американских дипломатов стали уже неотъемлемой частью крымского бытия. Впрочем, сами крымчане на эти заявления никакого внимания не обращают», — рассказал депутат.

Напомним, посольство США на Украине осудило запуск движения поездов в Крым как «демонстрирующий вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Крым стал регионом РФ по итогам референдума в 2014 году. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.