Российские военные во время спецоперации на Украине впервые вживую увидели, что такое фашизм и нацизм, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам также, украинские нацбатальоны рушат все, чтобы потом «напакостить перед уходом».

В эфире «360» он отметил, что за восемь лет было убито тысячи дончан, в том числе детей. Он отметил, что по сути дела это не только нацбатальоны, но также и вооруженные силы Украины, «которые сидели и расстреливали эти города». Дандыкин отметил, что особенно это видно сейчас.

«Постоянно ведь рушат социальные объекты, бьют по домам, рушат все, чтобы потом <…> напакостить перед уходом. Минируют все, детские игрушки минируют, мин накидали», — отметил Дандыкин

По его мнению, российские военные не могли все это предвидеть, когда они с этим столкнулись, в первые дни, для них это было шоком.

«Они впервые увидели вживую, что это такое: что такое фашизм, что такое нацизм», — считает военный эксперт.

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