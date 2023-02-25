Мир 25 февраля 2023, 19:06 Румынского политика уволили с работы после присоединения к онлайн-совещанию из душа KP.RU: румынский политик подключился к онлайн-встрече из душа и был уволен РИА «Новости»

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Находящийся на удаленном формате работы румынский политик подключился к онлайн-совещанию прямо из душа, не подозревая, что камера была подключена. Кадры попали в распоряжении сайта kp.ru.

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На видеоролике видно, как коллеги из зала совещания не сдержали смеха, при этом просят мужчину отключить камеру. Тот, в свою очередь, никак не смог мокрыми руками совершить операцию и все время пытается спрятаться, периодически появляясь с голым торсом перед публикой.

По данным издания, позже социал-демократическая партия Румынии принесла свои извинения за поступок коллеги и заявила об отставке политика.

Ранее министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3. Ведущая задала вопрос министру о судьбе румынских фермеров на фоне украинского конфликта, а в ответ услышала лишь храп.