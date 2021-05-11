Румынского дипломата объявили персоной нон грата в России

Россия ответила Румынии на высылку помощника военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте. Помощнику атташе по вопросам обороны румынского посольства в Москве дали 72 часа, чтобы уехать домой.

«11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску», — приводит РИА «Новости» текст сообщения министерства иностранных дел России.

В ведомстве уточнили, что Илиеску должен уехать из России в течение 72 часов. МИД напомнил, что 26 апреля помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте Алексея Гришаева объявили персоной нон грата. Как объяснили в румынском МИД, его деятельность якобы противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

На прошлой неделе министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал Черное море «озером НАТО».