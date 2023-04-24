Мир 24 апреля 2023, 00:19 Румынский сенатор прокричала «Слава Москве» с трибуны парламента Ziare: румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента Соцсети

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Призывавшая к аннексии части Украины румынский сенатор Диана Шошоакэ опровергла связь своего ноутбука с Россией, выкрикнув с трибуны парламента «Слава Москве». Об этом сообщило издание Ziare.

«Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с [Россией], <…>, а VPN — из Москвы. Так что сенат предал. <…> Да? Слава Москве», — заявила она в ответ на обвинения одного из депутатов.

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Шошоакэ представила в парламент законопроект об объединении с Молдавией. Ранее она предложила разорвать добрососедские отношения с Украиной и аннексировать часть ее территорий. Сенатор считает, что такую процедуру можно провести посредством «простого закона с тремя статьями».

После угроз со стороны Украины Шошоакэ призвала немедленно прекратить поддержку этой страны со стороны Румынии. Украину сенатор назвала страной с «террористическими тенденциями».