24 апреля 2023, 00:19
Румынский сенатор прокричала «Слава Москве» с трибуны парламента
Ziare: румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Призывавшая к аннексии части Украины румынский сенатор Диана Шошоакэ опровергла связь своего ноутбука с Россией, выкрикнув с трибуны парламента «Слава Москве». Об этом сообщило издание Ziare.
«Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с [Россией], <…>, а VPN — из Москвы. Так что сенат предал. <…> Да? Слава Москве», — заявила она в ответ на обвинения одного из депутатов.
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Шошоакэ представила в парламент законопроект об объединении с Молдавией. Ранее она предложила разорвать добрососедские отношения с Украиной и аннексировать часть ее территорий. Сенатор считает, что такую процедуру можно провести посредством «простого закона с тремя статьями».
После угроз со стороны Украины Шошоакэ призвала немедленно прекратить поддержку этой страны со стороны Румынии. Украину сенатор назвала страной с «террористическими тенденциями».
Россия
Украина
Румыния
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