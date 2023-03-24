Мир 24 марта 2023, 02:52 Румынский сенатор представила проект аннексии части территории Украины Hotnews: румынский сенатор Шошоакэ представила проект аннексии части территорий Украины freepik

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, который предлагает отказаться от добрососедских отношений с Украиной и аннексировать часть ее территории. Об этом сообщило издание Hotnews.

«Независимый сенатор Диана Шошоакэ представила в сенат законопроект, посредством которого Румыния аннексирует территории, которые принадлежали ей в межвоенный период и которые сейчас являются частью Украины», — говорится в материале.

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Сенатор считает, что такую процедуру можно провести посредством «простого закона с тремя статьями». В документе указан срок аннексии — 2027 год, когда закончится срок Соглашения о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной.

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Этот договор ратифицирован 2 февраля 1997 года, соглашение действует 10 лет и продлевается каждые пять лет, если одна из сторон не решит иначе.

Сенатор предложила внести в закон о ратификации договора три новые статьи. Одна из предложенных статей предусматривает денонсацию договора в 2027 году. Вторая статья описывает аннексируемые территории. Сенатор не упомянула в законопроекте, что делать с украинцами, проживающих на этих землях. Шошоакэ считает, что после аннексии можно уведомить ООН и другие международные организации о территориальных изменениях.