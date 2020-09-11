Румынский президент отозвал 12 послов
Глава Румынии Клаус Йоханнис подписал указы об отзыве 12 послов из разных стран, в том числе из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.
«Газета.ru» уточнила, что кроме России послы были отозваны из Венгрии, Турции, Уругвая, Перу и Боливии, Малайзии и Брунея, Финляндии, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии, Аргентины и Парагвая, Ливана и Ирака.
Отмечается, что румынские СМИ объяснили отзыв дипломатов завершением их мандата.