Румынский президент отозвал 12 послов

«Газета.ru» уточнила, что кроме России послы были отозваны из Венгрии, Турции, Уругвая, Перу и Боливии, Малайзии и Брунея, Финляндии, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии, Аргентины и Парагвая, Ливана и Ирака.

Отмечается, что румынские СМИ объяснили отзыв дипломатов завершением их мандата.