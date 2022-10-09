Румынский политик призвал НАТО и США начать переговоры с Россией | 360°

Мир 09 октября 2022, 00:12 Поделиться Telegram

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Viber Румынский политик призвал НАТО и США начать переговоры с Россией Министр обороны Румынии Дынку: только переговоры помогут решить конфликт на Украине freepik.com

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Разрешить конфликт между Россией и Украиной помогут только переговоры. Об этом в эфире телеканала PrimaTV заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.

При этом он подчеркнул, что переговоры с РФ о гарантиях безопасности для Украины должны вести НАТО и США.

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«Самостоятельно Киев не сможет вести переговоры с Россией, потому что принципиальная позиция Украины в настоящий момент такова, что она не может позволить себе потерю территорий», — сказал Дынку.

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Он добавил, что это стало бы слишком большим политическим поражением для страны.

По мнению румынского министра, у Москвы достаточно ресурсов, чтобы продолжать специальную военную операцию. И если переговоры приведут хотя бы к временной паузе в конфликте, это будет значительным шагом, подчеркнул Дынку.

«Переговоры гораздо лучше, чем-то, что происходит сейчас: уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей», — заключил политик.

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