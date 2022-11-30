30 ноября 2022, 15:37
Румынский политик попросил Украину признать несуществующим молдавский язык
Глава МИД Румынии Ауреску попросил Украину признать, что молдавского языка не существует
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал Украину признать, будто молдавского языка не существует. Сообщение опубликовали на сайте ведомства страны.
В 2021 году Украина признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона с тех пор просит, чтобы киевский режим признал, что молдавского языка не существует.
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«Министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого „молдавского языка“, — говорится в сообщении министерства.
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Официальное сообщение опубликовали после того, как Ауреску провел двустороннюю встречу с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Тот находится с визитом в Бухаресте для участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО. Ауреску и Кулеба обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой на Украине.
Ауреску подтвердил, что Румыния и далее будет помогать беженцам с Украины. Он даже пообещал помочь восстанавливать Украину, когда закончится конфликт.
Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Красносельский заявил, что властям Молдавии неинтересен диалог и они это не скрывают. По его словам, Молдавия не делает ничего для преодоления кризиса.
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