Мир 30 ноября 2022, 15:37 Румынский политик попросил Украину признать несуществующим молдавский язык Глава МИД Румынии Ауреску попросил Украину признать, что молдавского языка не существует flickr

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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал Украину признать, будто молдавского языка не существует. Сообщение опубликовали на сайте ведомства страны.

В 2021 году Украина признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона с тех пор просит, чтобы киевский режим признал, что молдавского языка не существует.

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«Министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого „молдавского языка“, — говорится в сообщении министерства.

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Официальное сообщение опубликовали после того, как Ауреску провел двустороннюю встречу с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Тот находится с визитом в Бухаресте для участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО. Ауреску и Кулеба обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой на Украине.

Ауреску подтвердил, что Румыния и далее будет помогать беженцам с Украины. Он даже пообещал помочь восстанавливать Украину, когда закончится конфликт.

Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Красносельский заявил, что властям Молдавии неинтересен диалог и они это не скрывают. По его словам, Молдавия не делает ничего для преодоления кризиса.