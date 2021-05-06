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    06 мая 2021, 22:02

    Румынский МИД заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО

    Александра Ломейко

    Черное море назвали озером НАТО. В Румынии считают, что не могут отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Массивная передислокация войск обеспокоила страну.

    Позицию Бухареста озвучил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, которого процитировало РИА «Новости».

    «Черное море частично превратилось в „озеро“ НАТО. Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса, я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе», — заявил он в ответ на вопрос о способах помешать превращению Черного моря в «русское».

    Ауреску добавил, что в Румынии волнуются из-за массовой «передислокации войск и демонстрации силы в регионе». Безопасность в районе Черного моря он назвал «неотъемлемой частью безопасности НАТО».

    Россия в последние годы обратила внимание на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ государства. В НАТО называют процесс «сдерживанием российской агрессии». Наращивание сил альянс в Европе беспокоит, в свою очередь, Москву.