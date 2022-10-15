Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам | 360°

Мир 15 октября 2022, 20:31 Поделиться Telegram

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Viber Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам Минэнергетики Попеску: Румынии продает Молдавии электричество в 2 раза дороже своего рынка

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Румыния поставляет Молдавии электричество в два раза дороже, чем потребителям на своем внутреннем рынке. Об этом сообщил министр энергетики страны Вирджил Попеску, слова которого привел портал Europa FM.

Государственное предприятие Румынии Hidroelectrica и молдавское госпредприятие Energocom подписали договор о поставках в Молдавию электроэнергии. Подключение к румынским электросетям прошло 14 октября.

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«В Румынии цена составляет 255 леев, мы говорим о чистой цене электроэнергии от Hidroelectrica. Республике Молдова предприятие продает электричество за 450 леев, то есть в размере 90 евро (за 1 мегаватт-час — прим. «360»)», — сказал Попеску.

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В Молдавии разворачивается серьезный энергетический кризис из-за скачка цен на энергоресурсы. С 11 октября Украина перестала поставлять электричество в республику. Основным поставщиком электроэнергии в стране осталась Молдавская ГРЭС, находящаяся на территории Приднестровья.

Ранее оппозиционный политик Молдавии Илан Шор заявил, что присоединение республики к антироссийским санкциям будет означать объявление войны своему же народу, сообщили в «НСН».

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