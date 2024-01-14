Мир 14 января 2024, 01:34 Румынские фермеры открыли пункт пропуска на украинской границе ГПСУ: румынские фермеры открыли пункт пропуска на границе с Украиной Freepik

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Фермеры из Румынии разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской Госпогранслужбы (ГПСУ).

«Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска „Порубное — Сирет“ на территории Румынии прекращена», — написала пресс-служба ведомства.

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Как отметили в ГПСУ, грузовые и легковые автомобили, автобусы и пассажиров теперь пропускают в установленном порядке.

В понедельник, 8 января, на границе Польши и Украины образовалась пробка из 2000 грузовиков. Заблокировали пункты пропуска «Рава-Русская-Гребенное», «Краковец-Корчева», и «Ягодин-Дорогуск». Также 6 января разблокировали движение в направлении пункта «Шегини — Медика», однако через два дня на этом месте все равно была пробка из 550 грузовиков.

Польские фермеры опять перекрыли дорогу для проезда большегрузных машин на украинской границе 4 января. Как отмечал лидер объединения аграриев «Обманутое село» Роман Кондрув, это продолжится до подписания властями соглашения о гарантиях выполнения устно данных обещаний в конце декабря.