Мир 05 февраля 2023, 13:22 Румынская баржа с 860 тоннами зерна затонула в одесском порту PRO-TV: румынская баржа с 860 тоннами зерна затонула в порту на Украине РИА «Новости»

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Румынская баржа, на борту которой было 860 тонн пшеницы, затонула в порту Рени Одесской области. По данным телеканала PRO-TV, ЧП произошло 4 февраля.

По предварительным данным, во время погрузки вода начала заливать машинное отделение. С судна спаслись пятеро румынских моряков. Но баржа не смогла удержаться на плаву.

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Точные причины происшествия пока не установили.

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Между Россией, Украиной, Турцией и ООН действует зерновая сделка по вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов, в том числе одесских.

В Минобороны Турции сообщали, что, по данным на начало января, за время действия сделки с июля прошлого года с территории Украины вывезли около 17 миллионов тонн сельхозпродукции.

В конце января МИД РФ отверг обвинения о якобы затягивании инспекции судов по зерновой сделке. В министерстве обратили внимание, что Россия не раз сообщала о том, что проблему искусственного скопления сухогрузов в порту Стамбула создают украинские коммерсанты.