Мир 08 июня 2023, 18:39 Румынию раскритиковали за решение сократить персонал посольства России в Бухаресте Посол РФ Кузьмин: Румыния решила сократить штат посольства России по указке НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение румынских властей сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек направлено на подрыв межгосударственных отношений. Об этом ТАСС сообщил посол РФ Валерий Кузьмин.

«Власти Румынии, требуя резко сократить штат посольства РФ, действуют по указке НАТО», — сказал он.

Реклама

Министерство иностранных дел Румынии направило послу России в Бухаресте предписание уволить 51 сотрудника, в числе которых 11 дипломатов. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства европейской страны, количество сотрудников российской дипмиссии стало таким же, как в посольстве Румынии в Москве.

Свое решение в МИД Румынии объяснили, опираясь на норму Венской конвенции о дипломатических отношениях. Теперь посольство России в течение 30 дней должно выполнить требования, в противном случае у работников посольства отберут аккредитации по своему выбору.

Министерство иностранных дел России пообещало подготовить соответствующий ответ на решение Румынии о сокращении численности посольства в Бухаресте.