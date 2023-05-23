Мир 23 мая 2023, 18:56 Румынию обязали признать однополые браки Европейский суд по правам человека обязал Румынию признать однополые браки Unsplash

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Европейский суд по правам человека обязал правительство Румынии принять законопроект, признающий однополые браки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд решил, что Румыния обязана обеспечить адекватные защиту и признание однополых браков», — заявили в ЕСПЧ.

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Жалобы в ЕСПЧ в период с 2019 по 2020 год подали более 20 однополых румынских пар. Они пожаловалась, что местные ЗАГСы отказали регистрировать их отношения официально.

В письменном отказе они сослались на противоречия национального законодательству об семейном статусе, где указано, что браком является союз между женщиной и мужчиной.

В мотивировочной части решения ЕСПЧ постановил, что власти Румынии нарушают статью об уважении семейной и частной жизни конвенции по правам человека.

В декабре 2022 года однополые браки в США легализовал президент Джо Байден, писал RT.