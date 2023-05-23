23 мая 2023, 18:56
Румынию обязали признать однополые браки
Европейский суд по правам человека обязал Румынию признать однополые браки
Европейский суд по правам человека обязал правительство Румынии принять законопроект, признающий однополые браки. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Суд решил, что Румыния обязана обеспечить адекватные защиту и признание однополых браков», — заявили в ЕСПЧ.
Реклама
Жалобы в ЕСПЧ в период с 2019 по 2020 год подали более 20 однополых румынских пар. Они пожаловалась, что местные ЗАГСы отказали регистрировать их отношения официально.
В письменном отказе они сослались на противоречия национального законодательству об семейном статусе, где указано, что браком является союз между женщиной и мужчиной.
В мотивировочной части решения ЕСПЧ постановил, что власти Румынии нарушают статью об уважении семейной и частной жизни конвенции по правам человека.
В декабре 2022 года однополые браки в США легализовал президент Джо Байден, писал RT.
ЛГБТ
Румыния
Реклама
Реклама