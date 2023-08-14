Мир 14 августа 2023, 03:19 Румыния захотела забрать у Украины Северную Буковину Tokyo Shimbun: Румыния вспомнила о доставшейся Украине Северной Буковине Freepik

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Некоторые из соседей Украины в Восточной Европе помнят о своих утраченных территориях, которые остались в составе союзной республики после распада СССР. О претензиях Румынии на Северную Буковину написал обозреватель Юдзи Коянаги в газете Tokyo Shimbun.

В странах Восточной Европы нет единодушия в вопросе поддержки Украины, и это объясняется историческими причинами. В частности, в Румынии в городе Сучава висят информационные щиты с надписью: «Есть только одна Буковина». Изначально единую территорию разделили, одна часть оказалась в Румынии, вторая — на западе Украины.

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В Бухаресте высказывают недовольство отсутствием внимания к вопросу раздела границ. Ранее глава МИД Румынии заявил, что «границы Украины неестественны», имея в виду Северную Буковину. Правительство Румынии поддерживает Киев меньше других западных стран, отметил журналист.

Территории Украины могут отойти к ряду европейских стран по итогам конфликта с Россией. Украинский кризис с последующим разделом страны приведет к неминуемому противостоянию внутри НАТО и Евросоюза.