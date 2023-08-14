Мир 14 августа 2023, 17:37 Румыния захотела удвоить объем транзита украинского зерна Reuters: Румыния запланировала удвоить объем транзита зерна с Украины РИА «Новости»

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Власти Румынии запланировали увеличить вдвое пропускную способность черноморского порта Констанца ради увеличения объемов поставок украинского зерна. Об этом агентству Reuters сообщил глава румынского Минтранса Сорин Гриндяну.

По его словам, ради этой цели Румыния увеличит численность персонала Сулинского канала в устье Дуная, а также завершит работы по модернизации собственой судоходной инфраструктуры.

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«На встрече с представителями Евросоюза, Украины и США я в очередной раз отметил важность румынских морских транспортных, автомобильных и железнодорожных маршрутов для подержания стабильного потока зерна с Украины, увеличив его вдвое», — сказал Гриндяну.

Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что власти рассматривают вариант поставок зерна на мировой рынок через территориальные воды Румынии и Болгарии. По его словам, Украина должна получить гарантии от международного сообщества для реализации этого сценария.