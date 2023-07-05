Мир 05 июля 2023, 04:30 Румыния захотела разместить у себя немецких солдат после провала контрнаступления ВСУ Премьер Румынии: нужно разместить в стране солдат ФРГ из-за неудач контрнаступления ВСУ Pxhere

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Немецкие солдаты должны быть размещены на территории Румынии на постоянной основе из-за неудач ВСУ в контрнаступлении. Такого мнения придерживается румынский премьер-министр Марчел Чолаку. Его слова привел Digi24.

«Очевидно, что это будет долгосрочный конфликт. Мы все ожидали, что этот конфликт закончится после контрнаступления Украины», — сказал Чолаку.

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Румынский премьер выразил надежду, что такое решение примут во время его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Контрнаступление ВСУ началось в июне на Артемовском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Украинские силы пока что не добились нигде успехов, известно о множестве потерь в рядах ВСУ. С 4 июня противник потерял порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения, отмечал ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Дальнейшие наступательные действия ВСУ станут «кровавыми» для Украины, уверен американский генерал Марк Миллер. Продвинуться вперед украинским военнослужащим мешают мины, установленные российскими бойцами для укрепления позиций, отметил Миллер. Осложняет ситуацию превосходство российских ВКС в воздухе.