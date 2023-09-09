Мир 09 сентября 2023, 13:59 Румыния усилит меры безопасности на границе с Украиной Unsplash

Читать 360tv в

Румыния решила ужесточить меры безопасности на воздушной границе с Украиной. Об этом сообщил румынский Генштаб.

Его начальник, генерал Даниел Петреску, провел телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По данным ТАСС, они обсудили меры обеспечения безопасности в приграничном воздушном пространстве. Петреску заявил, что поручил принять дополнительные меры по усилению возможностей мониторинга в этом направлении.

Реклама

Они также обсудили обнаружение обломков — предположительно, от беспилотного летательного аппарата — на территории Румынии. Других подробностей встречи нет.

Накануне также стало известно, что Румыния планирует подготовить бомбоубежища на границе с Украиной.