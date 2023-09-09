09 сентября 2023, 13:59
Румыния усилит меры безопасности на границе с Украиной
Румыния решила ужесточить меры безопасности на воздушной границе с Украиной. Об этом сообщил румынский Генштаб.
Его начальник, генерал Даниел Петреску, провел телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По данным ТАСС, они обсудили меры обеспечения безопасности в приграничном воздушном пространстве. Петреску заявил, что поручил принять дополнительные меры по усилению возможностей мониторинга в этом направлении.
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Они также обсудили обнаружение обломков — предположительно, от беспилотного летательного аппарата — на территории Румынии. Других подробностей встречи нет.
Накануне также стало известно, что Румыния планирует подготовить бомбоубежища на границе с Украиной.
Украина
Румыния
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