Мир 09 сентября 2023, 21:22 Румыния сообщила о новых обнаруженных обломках иностранного дрона Президент Йоханнис: в Румынии обнаружили новые обломки иностранного БПЛА Unsplash

Читать 360tv в

Румынские власти поставили в известность НАТО о новых найденных обломках иностранного беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Румынии Клауса Йоханниса.

«Обнаружение сегодня на территории Румынии вблизи границы с Украиной новых фрагментов беспилотника <…> показывает, что имело место совершенно неприемлемое вторжение в суверенное воздушное пространство Румынии», — сказано в заявлении.

Реклама

По версии Йоханниса, это якобы может быть связано с «российскими атаками на украинские порты на Дунае». Он также добавил, что происшествие несло реальные риски мирным жителям.

В среду, 6 сентября, Румыния уже отправляла подобное письмо НАТО. После этого Генштаб страны решил ужесточить меры безопасности на воздушной границе с Украиной.