09 сентября 2023, 21:22
Румыния сообщила о новых обнаруженных обломках иностранного дрона
Президент Йоханнис: в Румынии обнаружили новые обломки иностранного БПЛА
Румынские власти поставили в известность НАТО о новых найденных обломках иностранного беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Румынии Клауса Йоханниса.
«Обнаружение сегодня на территории Румынии вблизи границы с Украиной новых фрагментов беспилотника <…> показывает, что имело место совершенно неприемлемое вторжение в суверенное воздушное пространство Румынии», — сказано в заявлении.
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По версии Йоханниса, это якобы может быть связано с «российскими атаками на украинские порты на Дунае». Он также добавил, что происшествие несло реальные риски мирным жителям.
В среду, 6 сентября, Румыния уже отправляла подобное письмо НАТО. После этого Генштаб страны решил ужесточить меры безопасности на воздушной границе с Украиной.
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