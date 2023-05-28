Мир 28 мая 2023, 04:06 Румыния проведет масштабные учения с участием 13 стран Румыния проведет масштабные учения с участием 10 тысяч военных из 13 стран РИА «Новости»

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Румыния с 29 мая проведет многонациональные масштабные учения «Saber Guardian 23». В них примут участие 10 тысяч военных из 13 стран и 1,7 тысячи единиц техники, сообщило Минобороны страны.

Учения станут крупнейшими и самыми сложными в этом году. Они пройдут на военных объектах и полигонах. Навыки отработают военные из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, США и Нидерландов.

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Тренировки включают наземные движения в тактических рамках, форсирование водных объектов, тактические учения с боевыми стрельбами и без них. Также планируется использование техники всех войск, прыжки с парашютом, медицинская эвакуация и лечение раненых. Мероприятия продлятся до 9 июня.

Ранее сообщалось, что Финляндия 27 мая примет три корабля НАТО для участия в учениях Baltops 23 в Балтийском море. Это часть запланированных операций альянса.