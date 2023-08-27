Мир 27 августа 2023, 00:42 Румыния попросит у Евросоюза помощи в лечении пострадавших при взрыве в Креведии Власти Румынии запросят у ЕС помощи в лечении пострадавших при взрыве в Креведии Pixabay

Читать 360tv в

Власти Румынии предпринимают меры по транспортировке пострадавших при взрыве в Креведии. Бухарест запросит у Евросоюза помощь для лечения пациентов, сообщил журналистам глава пресс-службы правительства Михай Константин, его процитировало РИА «Новости».

«Румыния запросит активации Европейского механизма защиты гражданских лиц, он будет использоваться в первую очередь для всех интубированных. Двое пациентов прибудут сегодня ночью в военный госпиталь в Брюсселе», — отметил Константин.

Реклама

Глава-пресс-службы уточнил, что на данный момент известно о 16 пациентам, которым потребовалась интубация. Минздрав Румынии ранее сообщал об одном погибшем и 46 пострадавших.

На АЗС в городе Креведия в 13 километрах от Бухареста прогремели четыре взрыва. Первый прогремел примерно в 19:30 (совпадает с московским). Огонь перекинулся на вторую цистерну и в 21:00 прозвучал второй взрыв. Из опасной зоны эвакуировали более трех тысяч человек. Повышенный уровень загрязнения воздуха уже наблюдается в пригородах, населению рекомендовали закрыть окна.