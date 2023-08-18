Мир 18 августа 2023, 22:29 Румыния попросила Украину отказаться от признания молдавского языка Премьер Румынии Чолаку: Украина должна признать несуществующим молдавский язык Pxhere

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Премьер Румынии Марчел Чолаку попросил украинского коллегу Дениса Шмыгаля признать, что молдавского языка не существует. Такое заявление прозвучало во время визита представителя Украины в Бухарест. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

«Касательно проблемы так называемого „молдавского“ языка я напомнил просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые меры», — сказал он.

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Ауреску напомнил, что после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком в апреле 2021 года киевский режим должен официально признать, что молдавского языка не существует.

Украинские власти упорно выступают за запрет использовать русский язык. Ранее это спровоцировало волну протестов на Украине. В начале июня во Львове юный уличный музыкант исполнил песню Виктора Цоя на русском языке. После этого депутат городского собрания поругалась с парнем, а потом отправила его в приют для беспризорных.