Румыния отказалась пускать российского ученого

Румынские власти не пустили в страну российского исследователя-лингвиста Алексея Умнова-Денисова из Санкт-Петербурга. Причины такого решения неизвестны.

По словам посла РФ в Румынии Валерия Кузьмина, Умнов-Денисов занимается исследованием золотых табличек из румынского города Синаи.

«Он должен был выступить в Российском центре науки и культуры (РЦНК), в констанцском университете имени Андрея Шагуны и в археологическом институте имени Василе Пырвана, чтобы поделиться результатами своих исследований», — отметил Кузьмин в комментарии ТАСС.

Для встречи с россиянином в Бухарест приехали ученые из других румынских городов и их коллеги из Болгарии. На паспортном контроле в аэропорту Румынии петербуржцу запретили въезд. Российское посольство очень удивилось этому факту, ведь несколько дней назад Умнов-Денисов без проблем получил визу в генконсульстве в Санкт-Петербурге. Сейчас в МИД Румынии заявили, что решение приняли «в соответствии с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством». Никакого обсуждения и объяснения с их стороны не будет.

Диппредставители РФ отправили в румынский МИД ноту, в которой выразили глубокое разочарование из-за случившегося. Российские дипломаты отметили, что произошедшее плохо скажется на двухсторонних отношениях. Особенно пострадает взаимодействие в сфере исторических исследований. Презентация лекции Умнова-Денисова прошла без него на румынском языке. Другие выступления отменили.

Золотые таблички нашли в 1873 году в румынском городе Синае. В то время там строили королевский замок Пелеш. На 513 табличках выгравированы картинки и тексты на непонятном языке. Изучая этот вопрос, научное сообщество разделилось. Одни считают, что на табличках — летопись дакийской эпохи, их написали в V–II веками до н. э. Другие считают артефакт фальшивкой.

Тем временем российские ученые-вирусологи заняты изучением нового типа коронавируса. Они уже научились хорошо его различать от других инфекций. Для этого они придумали свою тест-систему.