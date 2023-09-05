Мир 05 сентября 2023, 20:23 Румыния опровергла данные о падении российского БПЛА на своей территории Президент Йоханнис: в Румынии не падали российские беспилотники РИА «Новости»

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Российские беспилотники или части устройства не падали на территорию Румынии. Такое заявление сделал президент страны Клаус Йоханнис, его процитировал ТАСС.

«Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии», — ответил глава государства на вопрос, «скрывает ли Румыния этот инцидент».

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Йоханнис заявил, что службы провели проверку и установили, что на территорию страны ничего не попало. Президент заявил, что страна находится под защитой НАТО и на случай падения БПЛА на территории есть «сценарий для любой возможности».

О якобы взрыве «российских беспилотников» в Румынии сообщила пресс-служба украинского МИД, сославшись на пограничную службу. Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, что подобная ложь может привести к мировой войне.