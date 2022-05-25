Румыния на полгода вернет в небо полувековые МиГ-21

В Румынии год будут пользоваться истребителями МиГ-21 Lancer, разработанными в 1950-х годах. Последний раз их модернизировали в 2000-х.

С вооружения устаревшую технику снимут после 15 мая 2023 года, сообщила Lenta.ru со ссылкой на румынское Минобороны.

На смену МиГ-21 Lancer придут американские истребители F-16, которые страна закупила у Португалии. Румыния планирует приобрести и норвежские 32 °F-16, которые выводят из эксплуатации.

Полувековые истребители МиГ-21 направят на несение постоянной боевой службы в подразделения воздушной полиции. Самолеты также будут использовать для летной подготовки пилотов.

Полеты истребителей советского производства в Румынии прекратили 17 апреля. Причиной стала их высокая аварийность.

Советский МиГ-21 третьего поколения впервые поднялся в воздух в 1956 году. Он способен нести ракеты «воздух — воздух», «воздух — поверхность» и свободнопадающие бомбы.