Румыния может признать Россию враждебным государством

Румынские власти могут признать Россию враждебной страной и угрозой для региона. Все из-за наращивания российской стороной военного потенциала на Черном море.

Об этом говорится в опубликованном проекте национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы. В том случае, если документ поддержат обе палаты румынского парламента, он вступит в силу. При этом высший совет обороны, возглавляемый президентом Клаусом Йоханнисом, уже одобрил документ, уточняет РИА «Новости».

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО <…>, создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», — говорится в тексте проекта.

Из документа также следует, что такая ситуация может негативно отразиться на безопасности страны. В документе говорится об «агрессивности» Москвы, которая якобы пытается вмешаться в дела региона. В частности, власти пишут о ее «гибридных действиях по милитаризации Черноморского региона», которые нарушают международное право. Из-за этого, как утверждается, могут возникнуть вооруженные конфликты.