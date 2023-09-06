Мир 06 сентября 2023, 22:05 Румыния известила НАТО о падении обломков БПЛА на ее территории Reuters: Румыния проинформировала НАТО о падении на ее территории обломков БПЛА РИА «Новости»

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Румыния уведомила Североатлантический альянс об обнаружении обломков беспилотника на территории страны у границы с Украиной. Союзники по НАТО выразили солидарность с Бухарестом, написало агентство Reuters, ссылаясь на пока неопубликованное заявление военного блока.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией», — следует из текста заявления альянса.

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Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил, что недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки, которые могли быть частями беспилотника. Власти страны выясняют происхождение обломков, заявил официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну.

В НАТО началась паника из-за российских ударов по стратегическим объектам на территории Украины, которые находятся неподалеку от границы входящей в альянс Румынии. Атаке беспилотников подверглись Рени и Измаил.