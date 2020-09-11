Румыния и Украина провели учения по стандартам Североатлантического Альянса

Отмечается, что в ходе учений на реке был отработан элемент с воздушной атакой, а также основные виды строев. Кроме того, стороны осуществили буксировку различными способами и оказание помощи судну, которое терпит бедствие.

«В конце концов, главная цель — слаженность действий и взаимосовместимость — достигнута. Все запланированные мероприятия выполнены», — цитирует представителя морской охраны в штабе учений Юрия Нечипорука газета «Взгляд».