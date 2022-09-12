Румынии предрекли крах мебельной индустрии из-за нехватки древесины | 360°

Мир 12 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Румынии предрекли крах мебельной индустрии из-за нехватки древесины Глава ассоциации мебельщиков Румынии заявил о закрытии 35 фабрик из-за нехватки древесины Официальный сайт

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Мебельная промышленность Румынии близка к полному краху из-за нехватки дешевой древесины. Работу прекратили уже 35 фабрик и о полном закрытии задумываются остальные производства. Без работы могут остаться до 55 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала Digi24 заявила президент ассоциации производителей мебели Румынии Аурика Серени.

На ситуацию в отрасли сильно повлиял рост цен на древесину. За последний год стоимость сырья выросла в 2,5 раза.

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«Многие компании получили убыток даже после закрытия. При этом экспорт бревен из страны вырос на 132%. Основным покупателем нашей древесины стала Япония», — отметила Серени.

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Глава объединения румынских мебельщиков добавила, что кризис усугубится предстоящей зимой. Рост цен на энергоносители привел к значительному повышению спроса на дрова.

Она не исключила, что топить придется в том числе дорогими видами сырья.

Глава национального управления лесного хозяйства Румынии Дан Николаеску заявил, что ведомство примет необходимые меры для увеличения объемов древесины на рынке.

По его словам, в планах — нарастить объемы до 9,5 миллиона кубометров. Николаеску подчеркнул, что это не окончательная цифра. Ведомство направит в правительство запрос для увеличения объемов поставок.

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