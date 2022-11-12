Мир 12 ноября 2022, 18:01 «Рулят Россия и Саудовская Аравия». Bloomberg рассказал об ответном ударе ОПЕК+ для США Bloomberg: решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу стало ответным ударом на политику США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нефтяной спор, разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии, показал, что многие страны готовы дать отпор США и подвергнуть сомнению их влияние, сообщило агентство Bloomberg. Решение сократить добычу нефти показало, какие страны имеют вес в ОПЕК+

В ОПЕК+ рулят Россия и Саудовская Аравия, отметили обозреватели агентства. Они также обратили внимание на то, что в защиту решения о сокращении добычи выступили даже Турция и Китай, хотя это противоречит их экономическим интересам.

Реклама

Позиция стран, по мнению авторов статьи, стала ответным ударом на «высокомерную» политику США, которая строится на идее превосходства «демократии над недемократией». И, как показывает практика, усложняет американским властям поиск новых путей сотрудничества.

Реклама

Страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение с ноября сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Это вызвало резкое неудовольствие со стороны США, которые добивались увеличения добычи, чтобы Евросоюз снизил потребление нефти из России.