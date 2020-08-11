«Рулить страной вы знаете, кто будет». Журналисты опубликовали ответы Лукашенко на неудобные вопросы

На кадрах Александр Лукашенко отвечает на вопросы корреспондента немецкого издания — сначала во время пресс-конференции, а потом и после нее.

«Никаких повторных выборов не будет. Рулить страной вы знаете, кто будет. Все, кто вякнет против, пойдут туда же», — ответил он на вопрос журналистки о проведении новых выборов в Белоруссии.

Президент отметил, что некоторые уже сбежали за пределы страны, хотя их никто не собирался задерживать.

«Мне невыгодно никакое давление сейчас! Какое давление? Никакого давления нет…», — заявил Лукашенко.