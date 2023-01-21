Мир 21 января 2023, 17:48 Руку семьи Сороса увидели в затягивании Молдавии в НАТО Экс-президент Молдавии Додон: страна потеряет суверенитет при вступлении в НАТО РИА «Новости»

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Жители Молдавии никогда не дадут согласия на вступление республики в НАТО, а призывающая к подобному президент Майя Санду нарушает конституцию. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший молдавский лидер Игорь Додон. Так он прокомментировал интервью Санду американскому изданию Politico.

Додон напомнил, что в главном законе страны прописан нейтральный статус Молдавии, а Санду действует по приказу своих «заокеанских хозяев».

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«Очередное опасное заявление президента последовало во время визита Санду в Давос, где она в том числе встретилась с сыном миллиардера Сороса, приведшего ее к власти», — написал бывший президент Молдавии.

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Он добавил, что действующая глава республики не интересуется интересами жителей и готова пожертвовать суверенитетом и территориальной целостностью страны.

«Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения, и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России», — подытожил Додон.

Президент Молдавии Майя Санду в беседе с американскими журналистами не исключила, что республика откажется от нейтрального статуса ради вступления в НАТО. Она пояснила, что Молдавии нужна защита в составе крупного международного объединения.

По словам Санду, окончательное решение останется за жителями страны. Присоединение произойдет только с их согласия.

Авторы материала подчеркнули, что шансы на одобрение заявки Молдавии для вступления в НАТО минимальны в связи с нерешенной проблемой Приднестровья и нахождением там российских войск.