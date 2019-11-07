Руку бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
Руку бесследно пропавшего туриста из Шотландии нашли в желудке у акулы. 44-летний путешественник пропал после того, как отправился поплавать в Индийском океане у французского острова Реюньон. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Daily Mail.
О пропаже мужчины сообщила его супруга. Она же и организовала поисково-спасательную операцию. Спустя несколько дней вблизи туристических пляжей заметили акулу. Специалисты поймали ее, чтобы обезопасить туристов, и вскрыли. В желудке хищника нашли руку с обручальным кольцом.
Супруга пропавшего путешественника опознала часть тела своего мужа по драгоценности. Останки направили на ДНК-тестирование.