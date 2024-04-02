Мир 02 апреля 2024, 11:55 Руководству НАТО предложили увеличить военный контингент в Косово для противостояния с РФ Отставной адмирал Ставридис посоветовал НАТО увеличить количество войск в Косово IMAGO/Florian Gaertner / Global Look Press

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Североатлантическому альянсу следует направить дополнительные войска в Косово для противостояния России. Об этом агентству Bloomberg завил отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

Он назвал маловероятной возможность размещения батальонов НАТО на территории Украины и отметил, что альянсу выгоднее увеличить численность военных в Косово.

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«Увеличение количества войск, развернутых сейчас в Косово, <…> возможно и имеет стратегический смысл», — подчеркнул отставной адмирал.

Он добавил, что сейчас на территории Республики Косово находятся несколько тысяч военных НАТО. Ставридис также предположил, что Россия якобы может попытаться «нацелиться» на Балканские страны, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины.

Ранее адмирал в отставке высказал мнение, что переговоры между Украиной и РФ могут начаться после выборов президента в США. Он также спрогнозировал, что конфликт завершится «по сценарию Корейской войны».