Мир 11 сентября 2023, 12:16 Руководство Украины стало перекладывать друг на друга ответственность за военный провал Экс-премьер Азаров: на Украине сваливают друг на друг провал в борьбе с Россией РИА «Новости»

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Запад понял, что Украина будет вести борьбу на истощение, поэтому власти этой страны перекладывают друг на друга ответственность за будущее поражение, чтобы не стать следующей «сакральной жертвой». Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Официальные лица на Западе теперь признают, что Украина обречена вести борьбу на истощение, в которой она проиграет, ведь конфликт медленно трансформируется. А тактическое преимущество, которое давала длина линии фронта, теперь превращается в глубокую уязвимость», — написал он.

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Политик считает, что Запад в любом случае переложит вину на киевский режим и президента Владимира Зеленского за «захлебнувшееся контрнаступление». В связи с этим украинское руководство ведет сейчас кулуарные игры. Никто не хочет оказаться новой «сакральной жертвой», резюмировал Азаров.

Журналист Чей Боуз отмечал, что западные эксперты ошиблись относительно России. Они думали, что страна потерпит поражение в военном или экономическом плане, но этого не произошло.