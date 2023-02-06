Эксклюзив 06 февраля 2023, 13:18 Руководство Украины сошло с ума в попытках показать себя частью Запада — политсоветник Политолог Маркелов объяснил похвалу Фарион украинцев по имени Джон попыткой стать Западом РИА «Новости»

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Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион похвалила украинцев за имена Джон и Мишель, но раскритиковала Иванов. Она показала общий тренд киевского режима — всеми силами представить себя частью Запада, объяснил «360» политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

«Украина придумала себе когда-то повестку, когда всей элите — сами украинцы этого еще не поняли до конца — очень хочется любых сигналов, только чтобы неким образом строить гипотетическую модель коммуникации с Западом», — сказал он.

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Политсоветник назвал высказывание Ирины Фарион, известной националистическими заявлениями, очередной глупостью и проявлением искривленной украинской пропаганды. Политики, по его словам, пытаются соответствовать нынешнему веянию и услужить западным странам, преклонить колено, показать глубокую интеграцию. Они выискивают, что еще хорошего можно сказать, чтобы влиться.

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«Следуя этому тренду люди, которые в руководстве, чуть ли не сума сошли на том, как показать Западу, что они тоже „западные“», — заявил Сергей Маркелов.

Украина понимает, что помимо военных и финансовых коммуникаций с Западом очень важно строить модель культурного проникновения в западный мир. Поэтому, считает он, политики делают странные вбросы — говорят о Джоне, Хуане и Мишеле, которые живя на Украине, заслуживают уважения, а к Иванам у них возникают вопросы. Однако народ это не поддерживает, среднестатистическим украинцам не до того, они не ставят перед собой такой задачи. Сергей Маркелов предупредил, что из Украины на Западе в любом случае не получится сильного политического игрока — только тихо кивающий головой.