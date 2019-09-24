Руководство Thomas Cook попало под следствие

Британские власти начали расследование в отношении руководства старейшего туроператора страны — Thomas Cook. Ранее компания объявила, что прекращает свою деятельность. Суммарный долг туроператора достиг двух миллиардов фунтов стерлингов.

Андреа Лидсом, министр по делам бизнеса Великобритании, уже поручила Государственному агентству по неплатежеспособности (Insolvency Service) выяснить, виновно ли руководство компании в нанесении ущерба кредиторам или пенсионным схемам. Кроме того, агентство должно выяснить масштабы проблем, настигших банкрота, указал сайт агентства Bloomberg.

Кроме того, власти Британии хотят уточнить размеры премиальных выплат, которые сыпались на руководителей Thomas Cook. Не исключено, что и здесь будут обнаружены злоупотребления.

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Совет директоров Thomas Cook ранее посчитал необходимым объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности. Перед тем компания провалила переговоры с кредиторами, которым задолжала приблизительно два миллиарда фунтов стерлингов. Сейчас компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования.

С 2011 года британская компания владеет российским «Интуристом» как дочерним предприятием. В 2019 году Thomas Cook объявил о покупке еще одного российского туроператора — компании «Библио-Глобус».