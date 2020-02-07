Руководство телеканала «1+1» отвергло обвинения в прослушке премьер-министра
Руководитель департамента журналистских проектов украинского телеканала «1+1» Максим Шиленко подчеркнул, что сотрудники не вели запись разговоров премьер-министра Незалежной Алексея Гончарука. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Конечно, нет. Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать премьера, любого. Но, к сожалению, у нас таких средств нет», — заявил Шиленко.
Он обратил внимание на то, что СБУ должна знать, что у журналистов нет возможности делать такие записи.
Ранее Служба безопасности Украины начала обыск в здании телеканала «1+1». Работники считают, что он связан с попавшими в свободный доступ записями разговоров Алексея Гончарука.