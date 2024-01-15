Мир 15 января 2024, 10:25 Руководство Тайваня попросило США решить проблему двойного налогообложения Глава Тайваня Цай выразила надежду на устранение двойного налогообложения с США Wiktor Dabkowski / Global Look Press

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Устранение двойного налогообложения положительно скажется на бизнесе Тайваня и экономической устойчивости США. Действующая глава администрации островного государства Цай Инвэнь на встрече с американской делегацией выразила надежду на разрешение этой проблемы, сообщила пресс-служба главы.

В 2023 году, напомнила она, страны подписали первую партию соглашений в рамках «Торговой инициативы Тайваня и США в XXI веке», наладили тесное партнерство. Цай Инвэнь заявила, что рассчитывает на продолжение развития тайваньско-американских отношений, которые станут важной движущей силой развития региона.

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«Мы также надеемся, что проблема двойного налогообложения между Тайванем и Соединенными Штатами будет решена как можно скорее», — заявила глава администрации.

Цай Инвэнь сказала, что это поможет тайваньским бизнесменам диверсифицировать свое зарубежное присутствие, а США — укрепить собственную экономическую устойчивость и создать больше экономических и торговых ниш для обеих сторон. По ее мнению, в будущем страны смогут расширить сотрудничество в таких областях, как технологическое развитие, экологическая устойчивость, культура и образование.

На Тайване прошли выборы главы администрации и парламента. МИД Китая выразил протест из-за того, что Госдеп США выпустил заявление по поводу голосования. В КНР напомнили, что американские власти обещали поддерживать с островным государством только торговые, культурные и другие неофициальные отношения.