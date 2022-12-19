Мир 19 декабря 2022, 09:31 Руководство НАТО раскрыло участие своих сил в конфликте на Украине Boulevard Voltaire сообщило о вмешательстве сил НАТО в конфликт на Украине РИА «Новости»

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Военная помощь Украине со стороны Запада все больше вызывает беспокойство и приближает конфликт к опасной черте. Такой вывод сделали журналисты французского издания Boulevard Voltaire в статье, которая раскрывает вмешательство сил НАТО.

В материале процитировали заявление бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Маговена об операциях, которые британские морпехи проводят на Украине. Издание сообщило о тысячах иностранных солдат, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, помогая ликвидировать военных ВС России.

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Авторы статьи подытожили, что специальная военная операция на Украине направлена против всего Запада и Североатлантического альянса.

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Ранее офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил о страхе Украины перед ВС России. Он выразил мнение, что поражение украинских энергетических и военных объектов значительно ослабило ВСУ.