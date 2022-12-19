19 декабря 2022, 09:31
Руководство НАТО раскрыло участие своих сил в конфликте на Украине
Boulevard Voltaire сообщило о вмешательстве сил НАТО в конфликт на Украине
Военная помощь Украине со стороны Запада все больше вызывает беспокойство и приближает конфликт к опасной черте. Такой вывод сделали журналисты французского издания Boulevard Voltaire в статье, которая раскрывает вмешательство сил НАТО.
В материале процитировали заявление бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Маговена об операциях, которые британские морпехи проводят на Украине. Издание сообщило о тысячах иностранных солдат, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, помогая ликвидировать военных ВС России.
Реклама
Авторы статьи подытожили, что специальная военная операция на Украине направлена против всего Запада и Североатлантического альянса.
Реклама
Ранее офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил о страхе Украины перед ВС России. Он выразил мнение, что поражение украинских энергетических и военных объектов значительно ослабило ВСУ.
НАТО
Украина
Реклама
Реклама