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Важное
10 октября 2022, 12:58
«У нас есть контакты и адреса». Воробьев пообещал поддержку семьям мобилизованным из Подмосковья
Эксклюзив
10 октября 2022, 12:53
Учитель из Балашихи решил добровольно присоединиться к частичной мобилизации
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Происшествия
10 октября 2022, 12:52
Ранения при обстреле ВСУ водоканала Донецка получили два мирных жителя
Мир
10 октября 2022, 12:49
Лукашенко заявил о готовности дать ответ любому противнику
Мир
10 октября 2022, 12:49
Руководство НАТО и стран Европы задумались об агрессии против Белоруссии — Лукашенко
Мир
10 октября 2022, 12:42
Лукашенко поручил КГБ подготовиться на случай нападения
Подмосковье
10 октября 2022, 12:41
Конькобежцы из Подмосковья выиграли 14 медалей на всероссийских соревнованиях
Общество
10 октября 2022, 12:40
Психолог Шахов объяснил, как пережить развод менее болезненно
Здоровье
10 октября 2022, 12:40
Дерматовенеролог Соколова рассказала, каким должен быть косметический джентльменский набор