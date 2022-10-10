Руководство НАТО и стран Европы задумались об агрессии против Белоруссии — Лукашенко | 360°

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Руководство НАТО и стран Европы задумались об агрессии против Белоруссии — Лукашенко

Президент Лукашенко заявил, что в НАТО размышляют о возможном ударе по Белоруссии

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Руководство НАТО и некоторых европейских государств всерьез обсуждают возможность агрессии против Белоруссии. Речь может идти даже о нанесении ядерного удара. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

По его словам, ситуация вокруг Белоруссии остается напряженной. Лукашенко заявил, что в западных странах насаждается версия, что белорусские солдаты будут участвовать в российской спецоперации на Украине.

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«Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара», — сказал он. Его процитировало агентство БелТА.

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Политик также сообщил, что он проинформирован о возможных планах Украины по отношению к Белоруссии. Якобы киевским режим готовится ударить по Белоруссии. Лукашенко предупредил, что если это произойдет, ответ будет жестким.

Белоруссия

Александр Лукашенко

НАТО

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