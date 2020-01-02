Руководство «Нафтогаза» рассказало о выгоде транзитного соглашения

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что гарантированные доходы от транзита российского газа значительно превышают расходы.

Витренко поделился подробностями соглашения с «Газпромом» на Facebook. Он заметил, что плата за организацию транзита является конфиденциальной информацией, но тарифы на транспортировку газа опубликованы на сайте национальной комиссии.

Витренко подчеркнул, что сравнивать этот контракт и предыдущий некорректно, поскольку изменились принципы работы. Раньше «Газпром» платит за объем переданного газа, а теперь будет оплачивать вперед — за забронированный.

«Тариф за мощности, заказанные заранее на более короткий срок, растут более существенно. Это такой европейский принцип, который стимулирует пользователей системы бронировать мощности на более долгосрочный период, и это тоже выгодно для Украины», — отметил Витренко и напомнил, что благодаря этому контракту страна получит более семи миллиардов долларов.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что те, кто считает договор убыточным, не разбираются в экономике транспортировки газа или просто хотят покритиковать.

Вечером 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.