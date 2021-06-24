Руководство Лос-Анджелеса призвали ввести ЧП из-за большого числа бездомных

Правоохранители Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) призвали местных чиновников ввести режим чрезвычайной ситуации из-за чересчур большего числа бездомных людей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на американские СМИ.

Местный шериф Алекс Вильянуэва обратил внимание на ежедневные видео с пляжа «Венис бич», где бездомные совершают преступления, устраивают пожары и дерутся. Он раскритиковал мэрию и окружных инспекторов, назвав их «архитекторами провала».

«В чем же главная ошибка местных властей? Почему их меры терпят неудачу? Мы видим, что проблема становится все больше с каждым годом, потому что город и округ решили, что не будут регулировать общественное пространство. Когда вы не регулируете общественное пространство, оно будет кем-то занято», — заметил Вильянуэва.