Руководство конкурса красоты лишило королеву титула за пост с критикой Black Lives Matter

Модель заявила, что фигура Джорджа Флойда не так однозначна, по ее словам, все жизни ценны одинаково — All Lives Matter, написал «Царьград». Она также привела в пример статистику, в которой говорится, что в предыдущий год белых при задержаниях погибло значительно больше, чем афроамериканцев.

«Есть видеозапись того, как Флойд отказывается покидать машину, что дает право полицейским использовать все необходимые средства для удержания человека… У него также, предположительно, были наркотики в крови, но я сомневаюсь, что результаты вскрытия будут обнародованы… О, и давайте не будем забывать, что Джордж Флойд был ранее судим», — высказалась экс-королева красоты.

Когда ситуация стала набирать обороты, модель удалила пост, но было уже поздно. Руководство конкурса лишило ее титула.