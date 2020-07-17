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    17 июля 2020, 15:36

    Руководство конкурса красоты лишило королеву титула за пост с критикой Black Lives Matter

    Анастасия Кременчугская

    Жасмин Арчер-Джонс, модель, победившую в номинации «Мисс купальник — Великобритания — 2019/2020», лишили титула королевы красоты за пост с критикой в адрес движения Black Lives Matter. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    Модель заявила, что фигура Джорджа Флойда не так однозначна, по ее словам, все жизни ценны одинаково — All Lives Matter, написал «Царьград». Она также привела в пример статистику, в которой говорится, что в предыдущий год белых при задержаниях погибло значительно больше, чем афроамериканцев.

    «Есть видеозапись того, как Флойд отказывается покидать машину, что дает право полицейским использовать все необходимые средства для удержания человека… У него также, предположительно, были наркотики в крови, но я сомневаюсь, что результаты вскрытия будут обнародованы… О, и давайте не будем забывать, что Джордж Флойд был ранее судим», — высказалась экс-королева красоты.

    Когда ситуация стала набирать обороты, модель удалила пост, но было уже поздно. Руководство конкурса лишило ее титула.