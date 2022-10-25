Руководство киевского режима засуетилось из-за данных России о «грязной бомбе» | 360°

Мир 25 октября 2022, 21:40 Руководство киевского режима засуетилось из-за данных России о «грязной бомбе» Постпредство РФ при ООН заявило, что Украина пытается свернуть программу «грязной бомбы» Pxhere

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В руководящих кругах Украины началась суета после того, как Россия получила данные о «грязной бомбе». Об этом во вторник заявили в постпредстве страны при ООН, сообщил ТАСС.

Представители киевского режима засуетились из-за данных России о подготовке «грязной бомбы». При этом отмечается, что есть сигналы о попытках украинских властей «свернуть» эту программу.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина хочет применить на своей территории «грязную бомбу» и с помощью такой провокации обвинить Россию в ядерном терроризме. Он подчеркнул, что киевские режим имеет необходимый объем ядерного топлива для создания «грязной бомбы», детонация которой может обернуться радиационным заражением огромной территории, сообщало РИА ФАН. Россия расценит такие действия Украины как ядерный террор.

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Публицист Новоселов выразил мнение, что киевские власти могут взорвать «грязную бомбу» без одобрения Запада.